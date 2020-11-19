السودان يعلن عدم مواصلة التفاوض "وفق المنهج السابق" بشأن سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن السودان، الخميس، عدم مواصلة التفاوض "وفق المنهج السابق" بشأن سد النهضة والعودة للاتحاد الأفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيًا.



وقال ياسر عباس وزير الري السوداني، إننا "نؤكد تمسكنا بالمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي وفق منهجية جديدة لحل أزمة سد النهضة".

وأضاف أن "مصر وإثيوبيا تصران على مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة بالأساليب القديمة التي وصلت لطريق مسدود".

وتابع وزير الري السوداني: "موقفنا مختلف عن إثيوبيا ومصر، ومتمسكون بوساطة الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة شريطة تغيير المنهجية".

وكانت الخرطوم طرحت رؤيتها خلال الاجتماع الثلاثي، الذي عقد في بداية الشهر الجاري، التي تتلخص في "التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها".

واقترح فريق التفاوض السوداني "المضي بالتفاوض للأمام وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الأفريقي".

وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان في السابق، حيث طالبت مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.