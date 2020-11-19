شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري «فايق عزب» عن عمر يناهز 77 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر، الفنان المصري فايق عزب عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاه ابن الفنان الراحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: " الوالد فايق عزب فى ذمة الله.. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمقابر الإسماعيلية". يذكر فايق عزب ممثل مصري، ولد في مدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بادائه للأدوار الثانوية والمساعدة.

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