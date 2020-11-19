روسيا تتجاوز حاجز المليوني إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز المليوني إصابة والتي شهدت ارتفاعا كبيرا وقفزة جديدة غير مسبوقة بتسجيلها 23610 إصابات مقابل 20985 إصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و15608 اصابة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن ارتفاع في الوفيات بكورونا بتسجيلها 463 حالة وفاة مقابل 456 وفاة يوم أمس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 34850 حالة وفاة وتماثل 25573 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و526 ألفا و656 شخصا مع بقاء 454 ألفا و102 حالة نشطة ما يمثل تراجعا بـ 2426 حالة نشطة منذ أمس.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6438 إصابة) حيث لم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد، بالاضافة الى اجراء أكثر من 70.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا 577 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 468 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وفي السياق ذاته، أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الى السلطات المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية للحد من تفشي الوباء معربا عن قلقه من الوضع الوبائي وارتفاع عدد الاصابات والوفيات في البلاد.

ويأتي الارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في روسيا نتيجة لزيادة السلطات الصحية عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، وذلك بعد العودة المدرسية واستئناف مختلف القطاعات نشاطها الطبيعي.