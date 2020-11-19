شكرا لقرائتكم بومبيو: نأمل أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون لاتفاق سلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، من إسرائيل، إن الإدارة الأميركية ستعمل على حماية المنطقة من إرهاب النظام الإيراني.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "حققنا السلام في المنطقة بفضل قرارات الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب"، معرباً عن أمل واشنطن "في أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون لاتفاق سلام".

من المؤتمر الصحافي في القدس

وفي سياق آخر، كشف بومبيو أنه سيزور هضبة الجولان المحتلة، في خطوة تمثل خروجاً عن سياسات الإدارات الأميركية.

وقال: "ستكون لدي فرصة اليوم لزيارة هضبة الجولان. كان أيضاً قرار الرئيس ترمب (في 2019) الاعتراف بها جزءاً من إسرائيل قراراً ذا أهمية تاريخية يمثل اعترافاً بالواقع".

من هضبة الجولان

كما كشف أن الولايات المتحدة ستصنّف حركة مقاطعة إسرائيل، التي وصفها بـ"السرطان"، على أنها "معادية للسامية".

وقد زار بومبيو ظهر الخميس مصنعا في مستوطنة "شاعر بنيامين" في الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة عسكرية مشددة، وفق ما أكد مسؤولون في الخارجية الأميركية، ليكون بذلك أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية.

وقال بومبيو في بيان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستطالب بوضع علامة على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشير إلى أنها "صُنعت في إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي".

ويقوم بومبيو بجولة، بدأها السبت في فرنسا وقادته أيضاً إلى تركيا وجورجيا، ويختتمها في عدة دول خليجية، لترسيخ ثوابت سياسة الإدارة الأميركية الحالية.

وتأتي جولة بومبيو وسط النزاع الدائر في أميركا حول الانتخابات الرئاسية التي أعلن جو بايدن وعدة جهات إعلامية ورسمية فوزه بها، بينما يؤكد ترمب أن الفوز سُلب منه بسبب مزاعم بحصول تزوير.