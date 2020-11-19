شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز في ويسكونسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب ثلاثة ملايين دولار لتمويل إجراءات تقدمه بطلب لإعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين مواليتين للديمقراطيين بولاية ويسكونسن التي فاز بها المرشح الديمقراطي جون بايدن.

وبحسب وكالة «أسوشيتيد برس» تبدأ الإجراءات، الخميس، في مقاطعتي «ميلووكي» و«داين»، على أن تنتهي في الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل.

وحسب النتائج المعلنة، فإن بايدن، حصل في المقاطعتين على أكثر من 577 ألف صوت؛ مقابل 213 ألفاً لترامب، في حين فاز بايدن على مستوى الولاية بفارق أكثر من 20 ألف صوت. ويمكن لترامب أن يطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية كلها، لكن حملته ستضطر إلى تحمل التكلفة المقدرة بـ 7.9 مليون دولار.

وقال جيم تروبيس، وهو محام في الولاية يعمل مع حملة ترامب «من حق شعب ويسكونسن أن يعلم إذا ما تمت انتخاباته بشكل قانوني وشفاف (أم لا)». وأضاف «للأسف لا يمكن الوثوق بنزاهة نتائج الانتخابات دون إعادة فرز الأصوات في هاتين المقاطعتين والتطبيق الموحد لمتطلبات الاقتراع الغيابي في ويسكونسن. لن نعرف النتائج الحقيقية للانتخابات حتى يتم احتساب الأصوات القانونية فقط».

ورد نيت إيفانز، المتحدث باسم حملة بايدن بأن «نتائج المسح الرسمية أكدت مجدداً فوز جو بايدن الواضح والمدوي في ولاية ويسكونسن بعد أن شارك ناخبو ويسكونسن في الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية». وأضاف «إعادة فرز الأصوات المنتقاة والاختيارية لمقاطعتي ميلووكي وداين لن يغير هذه النتائج».

وتتهم حملة ترامب، مسؤولي اللجان الانتخابية، بإضافة معلومات مفقودة بشكل غير قانوني بشأن بطاقات الاقتراع الغيابي التي تم إرسالها عبر البريد.

وقالت السلطات الانتخابية في مقاطعتي «ميلووكي» و«دين»؛ إنها ستبث عملية إعادة فرز الأصوات على الهواء مباشرة، مع توفير فرصة للمراقبين بحضورها شخصيًا.

وكان ترامب قد فاز بمقاعد الولاية في انتخابات 2016، بفارق 23 ألف صوت، ورفض وقتها طلباً بإعادة فرز الأصوات تقدمت به غيل ستاين مرشحة «حزب الخضر»، قائلاً: «الشعب قال كلمته وانتهت الانتخابات. يجب أن نقبل هذه النتيجة وننظر إلى المستقبل».