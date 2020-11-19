أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.
وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس، والإسكندرية عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
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