حاولت الانتحار.. إنقاذ فتاة من القفز بنيل دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أنقذ عدد من أهالي دمياط، اليوم الخميس، فتاة أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى الكوبري العلوي بمنطقة الأعصر في نهر النيل.

وحاول عدد من المارة إثناء الفتاة عن فعلتها، قبل أن يجري إبلاغ قوات الأمن التي أبعدتها عن المكان، وجرى التحفظ عليها.

وكشف شهود عيان، لموقع "الخليج 365"، أن الفتاة ظلت تصرخ في المارة، وتهذي بكلمات غير مفهومة، قبل أن تحاول القفز في نهر النيل وجرى منعها عن طريق عدد من المتواجدين، في الوقت الذي مرت فيه دورية شرطة تصادف وجودها بالمكان، تحفظت على الفتاة.