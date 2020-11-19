مبادرة رواد النيل تشارك في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تشارك مبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والذي تستضيفه مدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 22 نوفمبر الجاري وينظمه المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ويعقد متزامنا خلال نفس الوقت في نحو 200 دولة.

وبحسب بيان من المبادرة اليوم الخميس، تستعرض مبادرة رواد النيل تجربتها في مجال ريادة الأعمال من خلال مشاركتها في قمة مصر الدولية لريادة الأعمال 2020 والتي تبدأ أعمالها اليوم الخميس بمدينة أسوان وتستمر لمدة 3 أيام.

وتعقد هذه القمة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على هامش الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وتعقد القمة هذا العام تحت عنوان الآفاق الجديدة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشارك في القمة طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية ورئيس مجلس إدارة مبادرة رواد النيل، وهبة لبيب المدير التنفيذي للمبادرة، ومحمد عباس مدير برامج حاضنات الأعمال بالمبادرة.

وأكدت المديرة التنفيذية لمبادرة رواد النيل أن مشاركة المبادرة ضمن هذا الفعالية العالمية تأتي تأكيدا على مواصلة المبادرة لدورها في دعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر وخلق أجيال جديدة قادرة على تبني أفكار ابتكارية في مجال العمل وتنفيذ المشروعات.

وقالت هبة لبيب إن المبادرة ستستعرض خلال مشاركتها في فعاليات القمة أهمية ثقافة الابتكار ودورها في خلق مجتمع قائم على الابتكار من خلال التركيز على المقومات الأساسية لتلك الثقافة التي يجب أن توجه بشكل مباشر لتنمية قدرات الثروة البشرية وصقل المواهب المختلفة عند أبناء المجتمع الموهوبين.

وأضافت أن المبادرة ستستعرض أيضا دور الجامعات كمنصة إطلاق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتركيز على جامعة النيل كنموذج في هذا المجال من خلال ريادتها وتبنيها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، كما تستعرض دول حاضنات ومسرعات الأعمال مع عرض بعض قصص النجاح خلال هذه القمة.

ويعقد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي بدأ أولى فعالياته عام 2008، متزامنا في نحو 200 دولة بمشاركة نحو 10 ملايين شخص من مختلف دول العالم وبرعاية أكثر من 10 آلاف منظمة وجهة.

وتتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة المحلية والعالمية والمنافسات بهدف إلهام عشرات الآلاف من رواد الأعمال الناشئين عن طريق عدد من الأنشطة التي تُساعد في استعراض مهاراتهم الابتكارية والإبداعية وربطهم بالمستثمرين لوضعهم على المسار الصحيح وتحقيق أعمالهم الريادية.

وتستهدف فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال رواد الأعمال الناجحين لمشاركة تجاربهم الريادية وأفكارهم الإبداعية، واستعراض أبرز التحديات التي تعارضت مع هذه الأفكار وكيف تغلبوا عليها.

كما تستهدف الفعاليات أيضًا جذب انتباه قادة العالم ومسؤولي الحكومات؛ لحثهم على ضرورة توفير الدعم اللازم لرواد الأعمال الناشئين والشركات الناشئة في بلادهم.

وتُعتبر فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020، التي تُقام لمدة أسبوع كامل في أكثر من 200 دولة، فرصة كبيرة بالنسبة للراغبين في الدخول إلى عالم ريادة الأعمال لمعرفة كل المفاهيم الحديثة التي تتعلق بهذا المجال؛ من خلال المشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تضم نخبة من رواد الأعمال المرموقين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وفقا للبيان.

كما يعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال فرصة حقيقية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الفئات الشبابية الوطنية وتشجيعهم على توليد الأفكار الريادية التي تعتمد على الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى توعية الشباب بأهم المخاطر والتحديات التي من الممكن أن تعترضهم أثناء ممارسة العمل الريادي وكيف يُمكن التغلب عليها، بحسب البيان.

وتسهم الفعاليات أيضا في فهم الطرق الصحيحة لإدارة المشاريع الناشئة والتسويق الجيد لها، الأمر الذي يُسهم في صنع بيئة مناسبة ومحفزة لرواد الأعمال في جميع أنحاء العالم.