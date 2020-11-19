النمسا: أكثر من 80 اعتداء عنصريّا ضدّ المسلمين خلال 15 يوما

أعلنت جمعية "العمل المناهض للعنصرية والاستجابة المدنية" (زارا)، التي تقوم بأنشطة مناهضة للعنصرية في النمسا، عن تزايد الاعتداءات العنصرية ضدّ المسلمين.

وقالت كارولين كيرشباومر، مسؤولة الجمعية، في تصريح لمحطة "أو أر أف" الإذاعية، إنه عقب هجوم 2 نوفمبر الإرهابي، تم استهداف النساء المسلمات بشكل خاص.

وأفادت أن أكثر من 80 اعتداء عنصريا ضد المسلمين تم تسجيلها خلال نحو 15 يوما أعقبت الهجوم الإرهابي.

الأناضول