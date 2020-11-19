"كورونا" يصيب أكثر من ألفي طفل بنيجيريا

أصاب فيروس كورونا، أكثر من ألفي طفل في غانا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وقال برايت أبياه، مدير المنظمة الدولية لحقوق الطفل في غانا، خلال تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن الأطفال في 589 منطقة من البلاد خضعوا لاختبار كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك جرى بالتعاون مع الخدمات الصحية في غانا.

وأوضح أبياه أن الفيروس أصاب 2180 طفلًا خلال الفترة من مارس الماضي، وحتى نوفمبر الجاري، وأن معظمهم لم تظهر عليه أعراض، ولم يذهبوا للمستشفيات.

ولفت إلى أن معظم المصابين من الفتيات، وأن الوفيات من الذكور.

الأناضول