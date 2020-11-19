ترامب يعلن عقد مؤتمر صحفي اليوم من قبل المحامين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي مهم اليوم من قبل المحامين"، لافتًا إلى "طريق واضح جدا وقابل للتطبيق لتحقيق النصر"،

وفقًا لوكالة سبوتنيك.

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر الجاري. وبناءً على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي

جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه. وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من يناير القادم.

من جانبه، لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.