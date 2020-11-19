مطالبات فرنسية بحظر تنظيم مسلمو فرنسا

وجهت شخصيات بارزة في فرنسا رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة جان كاستيكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، تطالب بحظر تنظيم “مسلمو فرنسا”، وفقًا لقناة الغد.

وأوضحت الشخصيات، في رسالة مفتوحة وفق ما نشرته صحيفة إندبندنت عربية، أن الإخوان المسلمين جماعة سرية تأسست في مصر، تنادي بإسلام سياسي وشمولي، وهدفها فرض الهمينة، وقد أسست الجماعة تنظيماً دولياً له فرع في فرنسا، وهو “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا”، الذي قام بتغيير اسمه إلى “مسلمو فرنسا”، عام 2017، بدافع حسابات سياسية.

واعتبرت الرسالة أن قرار الحكومة الفرنسية حظر “لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا” كان ضرورياً، لأن هذا التنظيم كان بمثابة “واجهة نضالية نشطة وشعبوية للتيار المتشدد في فرنسا”.

وشددت الرسالة على ضرورة حظر التنظيم التاريخي لهذا التيار، وهو اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، بكل ما يتبع له من دعاة وعلماء دين وقنوات دعائية، مثل

المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في شاتو شينو وسان دونيه، وجمعية هافر دو بي، والمدارس القرآنية، والمساجد، والجمعيات المختلفة. فكل هذه التفرعات، المعروفة من جانب المصالح الحكومية، تابعة بشكل مباشر لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا”.

وفيما يتعلق ب “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية”، اعتبرت الرسالة أن الشيخ يوسف القرضاوي عضو في المجلس العلمي لهذا المعهد، وأنه “يعد مرجعية روحية للمعهد ولاتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا”، مشيرة إلى أن القرضاوي ممنوع من دخول فرنسا، من 2012 وكان لفترة طويلة مطلوباً من الإنتربول.

وتساءلت الرسالة: “هل من المقبول أن يكون أعداء الجمهورية ممثلين في هيئات مثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المكلف (بالتعاون مع الجمعية الإسلامية من أجل إسلام فرنسي) تكوين أئمة المستقبل؟ وهل من المقبول أن

تتلقى التنظيمات الإسلامية المنضوية في اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا تمويلات من دول أجنبية، مثل قطر التي تقوم حالياً بحملة للمطالبة بمقاطعة السلع الفرنسية”؟

وقالت الرسالة: “فرنسا، بلد الأنوار وموطن فولتير، هي المستهدفة في المنزلة الأولى من جانب الإخوان المسلمين، سواء منهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أو الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، الذي يدعي أن اغتيال صامويل باتي مؤامرة مدبرة من قبل مصالح الاستخبارات الفرنسية”، مضيفة أن “أجدادنا تصدوا للأيديولوجيا النازية. ومن واجبنا اليوم أن نحارب بلا هوادة الأيديولوجيا الإسلاموية التي تقوم بتسليح من لا يتورعون عن ارتكاب هجمات دموية في بلادنا”.

ووقع الرسالة عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ (جوليان أوبير، وجاكلين أوستاش- وبرينيو، ولويس دي برواسيا، وبرينو روتايو، وفاليري بوير)، والباحثين (رزيقة عدناني، وغيوم بيغو، جيلان ودي كاستلباجاك، وجان- ميشال نوغيرول، وسيلين بينا، وألكسندر ديل فال، ورولان لومباردي) ونشطاء المجتمع المدني (محمد لويزي، وآن فورنييه، وزينب الغزوي، وجورج كوزمانوفيتش، وإدوار أمياش، ومنال مسالمي، وغيلان شوفرييه، وفتيحة بوير، وسيبيستيان لاي)، فضلاً عن اللواء الركن برتران سوبوليه، نائب رئيس جميعة “فرنسا المنشودة”.