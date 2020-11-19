إسرائيل تسجل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، الخميس، تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت صحيفة ،يديعوت إحرنوت الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 2739 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 325974 حالة، وبلغت عدد الإصابات النشطة 8148 حالة.

الماضية.وذكرت صحيفة ،يديعوت إحرنوت الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 2739 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 325974 حالة، وبلغت عدد الإصابات النشطة 8148 حالة.

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