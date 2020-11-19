لافروف يزور بيلاروسيا في 25 نوفمبر للاجتماع مع لوكاشينكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور مينسك في 25 و26 نوفمبر الجاري، إذ من المقرر أن يلتقي بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت المتحدثة الروسية - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن وزير الخارجية

سيتوجه إلى مينسك في زيارة عمل من 25 إلى 26 نوفمبر، إذ من المقرر أن يشارك في جلسة مشتركة لمجلسي الخارجية الروسية والبيلاروسية"، مُضيفة أن برنامج الزيارة يشمل أيضًا عقد محادثات مع الرئيس البيلاروسي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبحث الجانبان الوضع الراهن في بيلاروسيا إلى جانب القضايا الحيوية المطروحة على الساحة الثنائية والدولية، كما ستتركز المحادثات على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، وإمكانية مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتخذ من موسكو مقرًا لها، في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بالإضافة إلى سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن المعلومات.

