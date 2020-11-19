أفغانستان تسجل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الخميس، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة، فضلًا عن 5 حالات وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الوزارة سجلت أيضًا 44 حالة شفاء. شفاء. يذكر أنه بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان 44 ألفًا و177 حالة؛ من بينهم 35 ألفًا و339 حالة شفاء، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1650 حالة.



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