ألمانيا تحذر تركيا بعقوبات الاتحاد الأوروبي

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، تركيا بوقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط، وإلا ستتعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر، وفقًا لقناة الغد.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس “الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر”.

وأضاف، “إذا لم نرَ أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب”.

وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذٍ مجددًا.