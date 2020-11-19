لبنان تعلن نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أن نقطة رأس الناقورة هى نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، استنادًا إلى المبدأ العام المعروف بالخط

الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة، وفقًا لقناة الغد.

جاء ذلك خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” ستيفانو ديل كول، واستعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية.

وأكد كول من جهته قائلًا: “إننا مرتاحون للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.