المغرب: انتحار القنصل الفرنسي داخل مقر إقامته بالقنصلية

أعلنت وسائل الإعلام المغربية، انتحار القنصل الفرنسي، دينيس فرانسوا، 55 عامًا، داخل مقر إقامته بالقنصلية، حيث أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته، حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقًا لقناة الغد.

انتقلت على الفور عناصر الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينة المكان، ولا تزال عملية البحث مستمرة حتى للوقوف على المزيد من الملابسات المحيطة بهذا الحادث.

كان فرانسوا تقدم بطلب إعفائه من مهامه لسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد

أسابيع قليلة على تعيينه قنصلًا بطنجة.

وباشر القنصل أعماله بالمغرب خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد اقتراحه من طرف سفيرة فرنسا بالمملكة، وصرح وقتها للصحافة “أنه سعيد بتعيينه من طرف سفيرة بلاده”، معربًا عن أمله بأن يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين فرنسا والمغرب.