أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت اليوم هزة أرضية بمنطقة شرق القاهرة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر. وأوضح رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، في تصريح له :"أن الزلزال وقع على بُعد 13 كيلومترًا من جنوب شرق العاصمة الإدارية الجديدة، دون وقوع إصابات أو حوادث نتيجة الهزة".



كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة ثلاث درجات يضرب شرق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.