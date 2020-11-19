"النقد الدولي": استمرار كورونا يؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي

سيف اليزيد - أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن انتعاش الاقتصاد العالمي "لا يزال صعبا" بسبب تجدد جائحة كوفيد-19 في كثير من الدول.

وأوضحت جورجييفا "في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق" مع لقاحات باتت في مراحلها الأخيرة، يبقى الانتعاش الاقتصادي "عرضة لانتكاسات".

في هذا الإطار، ناشدت جورجييفا دول مجموعة العشرين بذل "جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية الأخيرة حول كل المنتجات والخدمات الطبية بما في ذلك تلك المرتبطة باللقاحات".

وتأثرت اقتصادات العديد من الدول الفقيرة والنامية بسبب الإغلاق الذي فرضته الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

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