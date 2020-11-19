سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفعت إلى 43418 إصابة مع تسجيل 476 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن مجموع حالات الإصابة بلغ 815117 في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي أنه جرى رصد 13223 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد، وحثت المواطنين على الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار المرض.

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل 476 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.