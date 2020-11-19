بومبيو يزور هضبة الجولان ويصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ”السرطان”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 1:17 مساءً

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ، عن زيارته لمرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل اليوم الخميس، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ”السرطان” .

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو “اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان”.

ومن جهة اخرى، أكد بومبيو أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها “بي دي إس” معادية للسامية”.

وأعلن بومبيو أن بلاده ستصنّف حركة مقاطعة إسرائل على أنها “معادية للسامية”.

وأفاد مخاطبا نتانياهو “أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأميركية لمثل هذه الجماعات”، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ”السرطان”.

بدوره قال نتانياهو إن إسرائيل هي أفضل صديق للولايات المتحدة، وبفضل الرئيس ترامب تمكنت من تحقيق السلام مع 3 دول عربية، كما إن الولايات المتحدة رفضت الادعاءات بشأن المستوطنات.

وتوجه نتانياهو بالشكر إلى بومبيو والرئيس الأميركي دونالد ترامب على سياستهما تجاه الشرق الأوسط. وقال بومبيو، الذي أعلن فرض عقوبات جديدة على إيران أثناء زيارته إسرائيل، إن واشنطن ستكثف أنشطتها ضد الجهود الرامية لعزل إسرائيل اقتصاديا ودبلوماسيا.

وأضاف نتانياهو أن على إيران أن تقرر كيف تريد أن يتعامل معها العالم، كما أكد بومبيو أنه لا يمكن التسامح مع دعم إيران للإرهاب، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني بوجه القمع.

وفيما يخص القوات الدولية المتواجدة على الحدود بين لبنان وإسرائيل قال بومبيو إن واشنطن تأمل تعديل مهمات قوات اليونيفيل في لبنان، محذرا من أنه إن لم يحصل ذلك فسيكون هناك مسار مختلف.