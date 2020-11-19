الممرضون يضربون وينددون “بقمع” زملائهم.. ويؤكدون مطالب اجتماعية وتنظيمية والمساواة في التعويض عن المخاطر- فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

نددت “حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب” في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، في سلا، بما تعرض له عدد من المنتسبين إلى القطاع من “قمع” من طرف السلطات في العاصمة الرباط.

وتزامنا مع انطلاق إضراب وطني دعت إليه الحركة ذاتها، اليوم، وغدا الجمعة، أكدت الحركة، خلال الوقفة، أن الممرضين يتعرضون لانتهاكات متعددة الأوجه، منددة باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.

وأكدت “صفاء يامون” على أن الحركة، متمسكة بمطالبها الستة، وعلى رأسها المساواة في التعويض عن المخاطر المهنية، وإحداث هيئة خاصة بالمنتسبين للقطاع، وإدماج العاطلين.