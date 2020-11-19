مايكل بي جوردن.. أكثر الرجال وسامة على قيد الحياة

صنفت مجلة “بيبول” الشهيرة، الممثل مايكل بي جوردن، البالغ من العمر 33 سنة، كـ “أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة”.

وفي تعليقه عن التصنيف السنوي لـ”بيبول”، عبر جوردن، عن سعادته باللقب وقال إنه منحه ““شعوراً رائعاً”.

ويعتبر جوردن ثالث ممثل أسمر البشرة يحصل على هذا اللقب على التوالي، بعد المغني جون ليجند والممثل البريطاني إدريس إلبا اللذين حصلا عليه سنتي 2019 و2018.

وبخصوص مسيرة مايكل بي جوردن الفنية، فإنه اشتهر بدور “أوسكار غرانت” في فيلم الدراما محطة فروتفيل سنة 2013، وعرف أيضا بدور الملاكم “أدونيس كريس” في سلسلة أفلام روكي كريد عام 2015، اشتهر، أخيرا، بدور “إيريك كيلمونجر” في النمر الأسود، عام 2018.