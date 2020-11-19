رئيس جمعية المصحات الخاصة: كلفة الإنعاش لمرضى كورونا في “الكلينيك” تقدر بـ8000 درهم

خرجت المصحات الخاصة، اليوم الخميس، لتبرير ارتفاع تكاليف التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات الخاصة، في ظل تزايد الشكايات.

وفي السياق ذاته، قال رضوان السملالي، رئيس جمعية المصحات الخاصة، إن تكاليف الاستشفاء في الانعاش، في المصحات الخاصة، تصل إلى ثمانية آلاف درهم لليوم الواحد.

وبرر السملالي ارتفاع تكاليف استشفاء المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة بارتفاع استهلاكهم للأوكسيجين، وما تتطلبه حالتهم من عناية خاصة، إذ تتعاقب الفرق الطبية ليلا، ونهارا للسهر على تتبع وضعهم الصحي.

وقال السملالي، في حديثه، اليوم، خلال نشرة الظهيرة في القناة الثانية، إن عددا من الأخبار غير الصحيحة تم تداولها عن تكفل المصحات الخاصة بحالات كورونا، مؤكدا انخراطها في المجهود الوطني للتصدي للجائحة.

وكان مواطنون قد اشتكوا من ارتفاع تكاليف استشفاء مرضى كورونا في المصحات الخاصة، واستنكروا فرض المصحات لشيك ضمانة بملايين قبل التكفل بالمرضى، وهو ما أكد وزير الصحة أنه غير قانوني، داعيا المواطنين إلى عدم تشجيعه.