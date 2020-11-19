الكويت تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 19 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى859.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل485 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 138 ألفا و 822 .

وأشار المتحدث إلى وجود 94 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 587 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 130 ألفا و426 حالة.