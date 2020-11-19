دولة عربية تعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا

كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر أشرف حاتم، أن هناك أعراضا جديدة بدأت تظهر لفيروس كورونا "كالصداع الشديد والحرارة البسيطة ويكتشف المرض عن طريق المسحة".
ونوه بأن اللجنة العليا بالتعاون مع اللجان المختصة بمتابعة ملف كورونا المستجد "كوفيد 19"، عدلت عددا من البروتوكولات العلاجية لكورونا في المستشفيات سواء كانت التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مضيفا أن النتائج للتجارب السريرية لعقاري "الرديمسفير وأفيفافير"، انتهت وتم الترخيص لهما وإتاحتهما في بروتوكولات العلاج واستخدامهما.
وأوضح أنه "جرى التوسع في استخدام الرديمسفير في المستشفيات مع الحالات عن طريف الوريد، أما أفيفافير يتم استخدامه مع حالات الإنفلونزا مع الكورونا وعن طريق الأقراص و لمدة 6 أيام"، موضحا أنه تم التوسع في الوقت الحالي في استخدام "أفيفافير" نظرا لنشاط الإنفلونزا مع كورونا.
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