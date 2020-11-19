مواطنون في الحسينية يناشدون قائد عمليات بغداد برفع 'مطبات صناعية'

طالب أهالي منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، الخميس، قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي برفع "مطبات صناعية" وضعها الجيش على طريق بغداد بعقوبة، مؤكدين انها تسبت بحوادث عدة.



وقال عدد من سائقي المركبات من أهالي الحسينية ممن يسلكون الطريق العام القادمين من المحافظات الشمالية، لـ الخليج 365، إن "المطبات التي وضعتها قوات الجيش من الفرقة 11، الماسكة للارض، على طريق بغداد بعقوبة قرب دائرة مرور الحسينية شمال شرقي بغداد، تسببت بحوادث كثيرة، فضلا عن الزخم المروري الناتج عنها".

وطالبوا، قائد عمليات بغداد بـ"التدخل العاجل لاصدار أمر برفع المطبات الصناعية عن نهر الطريق، وانقاذ ارواح المواطنين وانهاء معاناتهم".