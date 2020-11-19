جوارديولا يستمر مدرباً للسيتي حتى 2023

وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي في بيان: "يمثل تمديد عقد بيب الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة.. هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي".

وسيرتبط جوارديولا الذي يقود السيتي منذ 2016، بعقد مع الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023.