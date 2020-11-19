جوارديولا يستمر مدرباً للسيتي حتى 2023

2020-11-19 | 14:04
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أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، تمديد التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريقه الأول، لمدة عامين.
وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي في بيان: "يمثل تمديد عقد بيب الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة.. هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي".
وسيرتبط جوارديولا الذي يقود السيتي منذ 2016، بعقد مع الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023.
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