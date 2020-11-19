صحة الرصافة تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 307 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 161 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الاستقلال 17 حالة

• قطاع الاعظمية 15 حالة

• قطاع الرصافة 17 حالة

• قطاع البلديات الاول 31 حالة

• قطاع الشعب 26 حالة

• قطاع النهروان حالة واحدة

• قطاع المدائن حالتين

• قطاع بغداد الجديدة 15 حالة

• قطاع البلديات الثاني 29 حالة

• قطاع الصدر 8 حالات

- 146 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 49 حالة ضمن محلات

• الكرخ 6 حالات ضمن مناطق حي الاعلام، حي الجامعة، السيدية، حي السلام، حي العدل

• حي تونس حالتين محلة 330

• سبع ابكار حالة واحدة

• صدر القناة حالة واحدة محلة 342

• الشعب 9 حالات محلة 357، 359، 314، حي سومر، البنوك، الصحة

• الكرادة 6 حالات محلة 901، 903، 904

• الامين 7 حالات محلة 735، 737، شارع الارامل، منطقة الـ50 دار

• المشتل 3 حالات محلة 751

• بغداد الجديدة 9 حالات محلة 735

• الزعفرانية 6 حالات محلة 977، شارع المعهد

• المعامل حالتين

• الحسينية 3 حالات محلة 210، 211

• العبيدي حالتين محلة 762

• زيونة 7 حالات محلة 714، 716، 719

• البلديات 8 حالات محلة 742، 738، 732

• سبع قصور حالة واحدة

• شارع فلسطين 8 حالات محلة 505، 555، 503

• شارع السعدون حالتين محلة 103

• الاعظمية 9 حالات محلة 316، 308

• القاهرة 4 حالات محلة 307، 311

• شارع المغرب حالة واحدة محلة 304

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