اعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الخميس، عن دعمها للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي، معتبرة أنها ستسفر عن تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي.
وقالت الرابطة في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البنك المركزي العراقي يعمل حاليا إصلاحات كبيرة ومؤثرة، ستسفر عن تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي، لا سيما في الأزمة المالية الصعبة التي يعيشها العراق حاليا نتيجة انخفاض أسعار النفط".
وأضافت الرابطة أن "البنك المركزي العراقي يتخذ سياسة حكيمة، خلال هذه المرحلة تحت أدارته الجديدة، مما يتمثل بزيادة الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين، وزيادة الائتمان النقدي والتعهدي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى التجربة الناجحة التي قام بها المركزي في اطلاق منصة خاصة بخطابات الضمان.
وتابع بيان الرابطة انها "تثمن الخطوات الكبيرة التي يتخذها البنك المركزي في زيادة الشمول المالي ودعم المصارف في عملها لتنويع الخدمات المصرفية، بالاضافة الى التعاون الدولي بين البنك المركزي ونظرائه من البنوك المركزي العالمية والذي يؤدي الى تطوير العلاقات بين المصارف العراقية والاجنبية"، معتبراً أن "هذه السياسات والاجراءات ستؤدي الى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف إلى ما يتطلع اليه المواطن العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة المصارف العراقية تعلن دعمها لاصلاحات البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.