رابطة المصارف العراقية تعلن دعمها لاصلاحات البنك المركزي

اعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الخميس، عن دعمها للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي، معتبرة أنها ستسفر عن تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي.



وقالت الرابطة في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البنك المركزي العراقي يعمل حاليا إصلاحات كبيرة ومؤثرة، ستسفر عن تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي، لا سيما في الأزمة المالية الصعبة التي يعيشها العراق حاليا نتيجة انخفاض أسعار النفط".

وأضافت الرابطة أن "البنك المركزي العراقي يتخذ سياسة حكيمة، خلال هذه المرحلة تحت أدارته الجديدة، مما يتمثل بزيادة الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين، وزيادة الائتمان النقدي والتعهدي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى التجربة الناجحة التي قام بها المركزي في اطلاق منصة خاصة بخطابات الضمان.

وتابع بيان الرابطة انها "تثمن الخطوات الكبيرة التي يتخذها البنك المركزي في زيادة الشمول المالي ودعم المصارف في عملها لتنويع الخدمات المصرفية، بالاضافة الى التعاون الدولي بين البنك المركزي ونظرائه من البنوك المركزي العالمية والذي يؤدي الى تطوير العلاقات بين المصارف العراقية والاجنبية"، معتبراً أن "هذه السياسات والاجراءات ستؤدي الى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف إلى ما يتطلع اليه المواطن العراقي".