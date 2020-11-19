الاتحاد الاوروبي يدعو السلطات العراقية للامتناع عن اي عمليات اعدام مستقبلية

دعا الاتحاد الاوروبي، الخميس، السلطات العراقية الى الامتناع عن اي عمليات اعدام مستقبلية.
وقال بيان للاتحاد نشر على موقعه الرسمي، إنه "في وقت سابق من هذا الاسبوع، تم اعدام واحد وعشرين شخصا بتهم تتعلق بالارهاب في سجن الناصرية المركزي المعروف ايضا باسم الحوت في العراق".
وأضاف البيان أن "الاتحاد الاوروبي يعتبر عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وغير انسانية يفشل في التصرف كردع للجريمة وهو يمثل انكارا غير مقبول لكرامة الانسان والنزاهة بينما اي اجهاض للعدالة لا رجعة فيه"، داعياً السلطات العراقية الى "الامتناع عن اي عمليات اعدام مستقبلية، واعلان وقف واقعي لاستخدام عقوبة الاعدام، واتباع سياسة متسقة لالغاء عقوبة الاعدام في البلاد".
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