تعرف على توقعات الطقس غدا الجمعة في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية، ورطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شمالا.



الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:47 والمد الثاني عند 06:40.. والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:14.

والموج في بحر عمان: خفيف الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 07:36 الثاني عند الساعة 19:17.. والجزر الاول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة 02:11.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 20 75 35

دبي 31 21 70 35

الشارقة 32 19 75 30

عجمان 32 21 80 40

أم القيوين 32 19 75 30

رأس الخيمة 29 21 70 35

الفجيرة 32 22 75 45

العين 31 19 70 30

ليوا 32 17 85 30

الرويس 30 19 80 35

السلع 30 20 80 35

دلما 31 21 80 45

طنب الكبرى 30 22 75 40

طنب الصغرى 30 22 75 40

أبو موسى 30 22 75 40.