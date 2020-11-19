شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 319 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 319 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 354,527 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5,729 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 441 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 42,956حالة.