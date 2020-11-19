شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يعلن دعمه لمرشح تنسيقية شباب الأحزاب حسن ضوة فى جولة الإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمه المطلق للمهندس حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بدائرة منيا القمح ومشتول السوق محافظة الشرقية بجولة الإعادة، داعيا من لهم حق التصويت فى دائرة مينا القمح بانتخاب حسن ضوة.



محمد تيسير يدعم حسن ضوه

وقال النائب محمد تيسير مطر فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"كل الدعم والتأييد لصديقي حسن علي حسن ضوة في جولة الإعادة بدائرة منيا القمح ومشتول السوق، وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة لمجلس النواب وممثل جيد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدعو كل أهلي وأصدقائى فى منيا القمح للمشاركة فى جولة الإعادة والتصويت له".

ويبدأ المصريون فى الخارج الاقتراع على جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بأرسال بطاقات الاقتراع بالبريد، وتستمر عملية التصويت بالخارج على مدى 3 أيام هى 21 و22 و23، على أن يبدا المصريون فى الداخل التصويت بلجان الاقتراع يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة فى 13 محافظة يتنافس فيها نحو 220 مرشح منهم 134 مرشح حزبى و86 مستقلين يتنافسون فى 53 دائرة على 105 مقعدا.