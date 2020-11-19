شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولى "أون لاين " بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حول "الذكاء الاصطناعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ٢٨ الشهر الحالى المؤتمر الدولى "آسيت ٢٠٢٠ " وذلك فى إطار حرص الجامعة على الاستفادة من التطورات الهائلة التى يشهدها مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات باعتباره ركيزة اساسية من ركائز ومقومات التنمية .



خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

المؤتمر يستمر لمدة ٣ أيام ويقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويتناول تطور تطبيقات "الذكاء الاصطناعى" بشكل عام مع التركيز على قضية "التعليم عن بعد" فى زمن تفشى فيروس كورونا الذى يجتاح العالم الآن.



الدكتورمحمد العزازى رئيس الجامعة

صرح بذلك الدكتورمحمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف أن المؤتمر سيقام "أون لاين" بالكامل وذلك تنفيذاً لقواعد التباعد الإجتماعى والاجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً الى أنه سيقام بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية الذى يتخذ من الأردن مقراً له ويرأسه د.عمرو عزت سلامة الذى من المقرر يلقى كلمه ترحيبية خلال حفل الافتتاح .



الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات

وقال الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات إن المؤتمر يشارك فيه خبراء يمثلون حوالى ٥٠ دولة عربية وأجنبية من جميع قارات العالم حيث وصل أمانة المؤتمر ما يقرب من ٢٠٠ بحثاً تم تصفيتها الى ٩٢ بحثاً مهماً فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والحاسبات سيتم مناقشتها باستفاضة فى ١٤ جلسة على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر.

وأكد الدكتور هانى حرب أن المؤتمر يقام وفق المعايير الدولية وذلك بشهادة موثقة من مؤسسة IEE وهى مؤسسة دولية لا تسعى الى الربح وتتمتع بسمعة طيبة فى هذا المجال خاصة أنها تمنح أى بحث جديد الموافقة على نشره دولياً لذا فإن اهتمام هذه المؤسسة بمؤتمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعطى للمؤتمر قيمة كبيرة واهمية قصوى فى جميع أنحاء العالم خاصة أن جميع الأبحاث التى تم قبولها للمناقشة خلال جلسات المؤتمر سيتم نشرها دولياً فى المجلات البحثية التابعة لهذه المؤسسة العلمية العريقة.