شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الانتماءات الحزبية للمرشحين بجولة الإعادة فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ انتخابات الإعادة للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة فى الخارج، أيام 21و22و23 نوفمبر وبالداخل يومى 23 و24 نوفمبر.

وتجرى الإعادة فى محافظة قنا بـ 4 دوائر بين 18مرشح على 9 مقاعد حيث يتنافس 9 مرشحين لحزب مستقبل وطن و3 مرشحين شعب جمهورى، واثنين حماة وطن، و3 مستقلين، وواحد حزب الحرية باجمالى 18 مرشحًا يخوضون جولة الإعادة فى 4 دوائر لحصد 9 مقاعد فردية.

ففى دائرة نجح حمادى تجرى الإعادة بين6 مرشحين على 3 مقاعد وهم خالد عبد الفتاح أبو بكر خلف الله،" مستقبل وطن " سيد أحمد فؤاد محمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن ،السيد محمد المنوفى مرشح الشعب الجمهورى ومحمد جاب الله عبد العزيز مرشح حزب حماة وطن و عبد الباسط عبد النبى " مستقل " ماجد اديب فهيم عطيه " مستقل ".

وفى دائرة قوص تجرى الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين وهم محمد كامل أحمد الصغيرمرشح حزب مستقبل وطن ، محمد طايع سعد نصر الله مرشح مستقبل وطن و أشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطى " مستقل "وابو الحسن الجزار " مستقبل وطن ".

وفى دائرة قنا تجرى الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين وهم جمال محمد أحمد عامر مرشح مستقبل وطن وجمال حسن محمد النجار مرشح الحزب الجمهورى وسعد إبراهيم حسن أبوزيد مرشح مستقبل وطن ومصطفى محمود محمد مرشح مستقبل وطن.

وفى دائرة ابو تشت تجرى الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين وهم حسام امين محمد عيسى مرشح مستقبل وطن وصلاح أبو القاسم حمادى مرشح مستقبل وطن و عبد الفتاح محمد شحات مرشح حزب الحرية و خالد عبد الوهاب محمدين خلف الله مرشح الشعب الجمهورى.