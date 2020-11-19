بتجرى فى دمى وحبها حب حياة.. أغنية تجسد رحلة الرئيس فى حب مصر.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حماية هذا البلد الأمين، وأهله، من كل الأعداء الذين تربصوا به، وأرادوا به كيدا، لكن الله بفضل منه ورحمة، وبسواعد أبنائه المخلصين تحت قيادة رئيسهم البر الأمين، تخطوا الصعاب والعقبات، وأصبحت مصر التي تجرى في دماء وعروق زعيمها وشعبها ، فى أمن وأمان، وتبرز الأغنية الوطنية التالية رحلة الرئيس فى حب مصر. أحلى وأغلى بلد في بلاد الدنيا بحالها مهما عملت ومهما حاجت أكتر هعملها انا عمرى في يوم مهرد جميلها خيرها عليا وعمرى في يوم أقدر أنسى قبل الكل بتيجي وده اللى اتعلمناه مصر بتجرى في دمى وحبها حب حياة أنا بحلم بيكي وليكي عاوزك دايما فوق مش هقبل حد يمسك يا حبيتي بسوء مش عاوزك تقلقى من بكره ولا من الأيام بصى لقدام بعشق نيلها وحتى تراب شوارعها لما بلدى بتنده ليا بابقى سامعها ولمجد زمان حالف أرجعها طول ما في قلبى النبض وطول ما أنا فيا الروح عمرى ما أفرط فيكي وحقك مش هيروح واللى يقرب منك خطوة دا مش مسموح انا ابنك انتى ويا ما عملتى عشانى كتير أفديك بقلبي وروحى أكيد من غير تفكير ابنى يا بلدي وأعلى طول ما انتى بخير أنا ببقا بخير.

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