18 فيلما مغربيا في مهرجان القدس السينمائي

تحضر السينما المغربية بقوة في الدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي، في الفترة الممتدة من 29 نونبر الحالي إلى 6 دجنبر المقبل.

وأعلن المهرجان مشاركة فيلمين روائيين طويلين مغربيين في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، هما “دقات القدر” لمحمد اليونسي، و”من أجل القضية” لحسن بنجلون.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، تشارك من المغرب أفلام” الموجة الأخيرة” لمصطفى فرماتي، و”الشانطي” لمحمد أوماعي، وطيف الزمكان لكريم تاجوات، و”العصا” لفاطمة أكلاز، و”أليس” لفيصل بن، و”صمت الأب” لمونية الكومي، و”حورية” لأسامة عزي.

ويحضر المغرب في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة بفيلمين هما: “أنا موجود” لمصطفى خيبر، و”إكاروس” لسناء العلاوي.

وتشارك في أفلام الهواة 7 أفلام من المغرب هي: “العملية” للطيب بنعبيد، و”فوبيا” لمعاذ الهيرور، و”الطريق” لعبد المنعم قسوح، و”حياة الفقراء” لياسين الزقاقي، و”ليس خطئي” لعصام الشهبوني، و”القفص” لبلال طويل، و”ظلام ملون” لمحمد أملعاب.

وتستضيف الدورة نفسها من المهرجان الفلسطيني أفلاما من المغرب، ومصر، ولبنان، والجزائر، وتونس، وسوريا، والسودان، والعراق، والأردن، وسلطنة عمان، واليمن، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، والهند، والبرازيل، وإيران، وتركيا، وفلسطين.