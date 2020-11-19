سعاد حسن والصويري يفشلان في تحقيق لقب “ذا فويس سينيور”

لم يحالف الحظ الفنانان المغربيان سعاد حسن، وعبد الرحيم الصويري، في نيل لقب “ذا فويس سينيور”، إذ خسراه في الحلقة النهائية لصالح اللبناني عبدو ياغي.

وبُثت الحلقة النهائية من ذا فويس سينيور، ليلة أمس الأربعاء، وشهدت في منتصفها إقصاء 4 مشاركين، كان من بينهم عبد الرحيم الصويري، فيما أكملت سعاد حسن المنافسة للحظات الأخيرة من عمر البرنامج.

واختتمت سعاد حسن مشاركتها بأغنية “بعيد عنك” لأم كلثوم، لكنها خسرت اللقب لصالح عبدو ياغي، الذي خطف الأضواء بأدائه لأغنية “لو كان لي قلبان”.

ويتمتع عبدو ياغي بشعبية كبيرة في لبنان، والوطن العربي، حيث شارك في برنامج “أستوديو الفن” عام 1972، وشارك بعدها في مسرحيات كبيرة مع الإخوة الرحباني.