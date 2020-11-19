العثور على جثة القنصل الفرنسي بطنجة.. وأولى المعطيات تشير إلى انتحاره

علم موقع “اليوم 24” أن القنصل العام الفرنسي في مدينة طنجة دونيس فرنسوا، (55 عاما) قد وجد جثة هامدة، صباح اليوم الخميس.

وتشير المعطيات الأولية، إلى فرضية انتحار الديبلوماسي الفرنسي، الذي تم تعيينه حديثا بعاصمة البوغاز، وهو ما أكدته بعض المصادر، التي أوردت أن القنصل “استعمل خيطا للإنتحار داخل بيته، حيث يقطن بمفرده”.

وكان القنصل الفرنسي يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب اعفائه من مهامه لسفير فرنسا ولسلطات بلاده، بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا بطنجة.