وزارة الصحة: خبر شراء جرعة لقاح كورونا بـ27 درهما لا أساس له من الصحة

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خبر شراء المغرب اللقاح الصيني بــ27 درهما للجرعة.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، في بلاغ لها، إنه نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري خبرا مفاده أن المغرب سيشتري اللقاح الصيني بـ27 درهما للجرعة، وأن سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد.

الوزارة فندت الخبر، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن أمر لا أساس له من الصحة، ويدخل في إطار الأخبار الزائفة.

وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ الحيطة، والحذر بخصوص نشر مثل هذه الأخبار الزائفة، والمعطيات غير الصحيحة.

ومن المنتظر أن تنطلق في الأسابيع المقبلة، حملة تلقيح ضد كورونا في المغرب، يرتقب أن يستفيد منها في البداية العاملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، قبل تعميمه.