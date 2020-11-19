روسيا تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا والإصابات تتجاوز المليونين

الخميس 19 نوفمبر 2020

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس حاجز المليوني إصابة، بعد أن سجلت البلاد 23610 إصابات جديدة و463 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، وكلاهما زيادة يومية قياسية.



وروسيا هي خامس دولة تسجل أعلى عدد من الإصابات بالفيروس في العالم بحصيلة بلغت مليونين و15608 إصابات، وتسبقها الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

كما بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات في البلاد الآن 34850 وفاة.