شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 19 نوفمبر 2020 أعلنت السلطات الصینیة الیوم، تسجیل 12 حالةاصابة "وافدة" بفیروس كورونا المستجد - كوفید 19، فیما لم تسجل اي حالة وفاة او اصابة "محلیة" خلال ال24 ساعة الماضیة.

ونقلت وكالة انباء الصین الجدیدة (شینخوا) عن اللجنة الوطنیة للصحة القول إنه بذلك یرتفع اجمالي الإصابات في بر الصین الرئیسي الى 86381 فیما استقر اجمالي عدد الوفیات عند 4634 .

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