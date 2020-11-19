شكرا لقرائتكم خبر عن قادة أوروبا يناقشون الموافقة على "صندوق الإنعاش" والان نبدء بالتفاصيل

يجتمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اليوم في مؤتمر بالفيديو لمناقشة تنسيق استجابات دولهم لوباء كوفيد 19 صحيا واقتصاديا. ومن المرجح أن يركز الاجتماع أيضا على كسر الجمود المسجل على اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي والموافقة على صندوق الإنعاش الذي اعتمده الزعماء الأوروبيون في يوليو الماضي، بعد أن أوقفت المجر وبولندا يوم الإثنين عملية التصديق عليه بسبب المخاوف المتعلقة بقواعد آلية القانون.

كانت هذه تفاصيل خبر قادة أوروبا يناقشون الموافقة على "صندوق الإنعاش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.