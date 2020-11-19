تفاصيل جديدة عن لقاحات 'كورونا' بينها خارطة الاستخدام

بعد إعلان شركتي "فايزر" و"موديرنا" الأميركيتين عن نجاعة لقاحيهما ضد فيروس كورونا المستجد، تخطط دول لاستخدامهما في أسرع وقت وبمجرد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح عازار أن هذه الجرعات ستكون كافية لعشرين مليون أميركي، إذ سيحتاج كل شخص لحقنتين من اللقاح، بفارق 4 أسابيع.
ومن المتوقع، وفق مصادر في البيت الأبيض، أن تتم الموافقة الرسمية الكاملة على استخدام لقاح موديرنا في غضون 3 أشهر تقريبا، فيما قد يتم التصريح باستخدام لقاح فايزر في غضون 7 إلى 10 أيام من تلقي الشركة الإذن بالاستخدام الطارئ.
وأوضحت مصادر في شركة "بيونتك"، التي ساهمت في تطوير اللقاح بالتعاون مع شركة فايزر، أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح بحلول النصف الأول من ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أيضا الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد.
وقالت "فايزر" إنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذ العام، تكفي لحماية 25 مليون شخص، ثم إنتاج ما يصل إلى مليار و300 مليون جرعة العام المقبل.
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