رياضة 2020-11-19 | 13:02 1,326 مشاهدة وصل المدرب البرتغالي مانويل بونتس، الى العاصمة بغداد تمهيداً لتدريب نادي الشرطة.

ومن المؤمل ان يعلن النادي رسمياً عن تعاقده مع المدرب خلال الساعات المقبلة لمدة عامين. وسيكون بونتس المدرب البرتغالي الاول في تأريخ الدوري العراقي. وسبق وأن قام بونتس بتدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى فريق الناشئين بنادى سبورتنج لشبونة البرتغالي. المحرر: محمد خليل » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب كرستيانو رونالدو في بغداد تمهيداً لتدريب الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.