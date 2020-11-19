الكربولي يدعو الكاظمي لإلغاء الموافقة على محضر 'أملاك وزارة الأوقاف الملغاة'

دعا النائب محمد الكربولي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغاء الموافقة على محضر " أملاك وزارة الأوقاف الملغاة".



وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، انه "بعد أن قالت المرجعيات الدينية والفعاليات السياسية والشعبية السنية قولها بحق محضراملاك وزارة الاوفاف الملغاة, فإن اقل اجراء منتظر من السيد رنيس الوزراء هوالاستماع لصوت هذا المكون الكريم والغاء الموافقة على ذلك المحضر المثير للفتنة".

واضاف "فضلاً عن حسم تغيير رئيس الاوقاف المكلف بآخر أصيل ممن رشحهم المجمع الفقهي كونه الجهة القانونية المخولة بهذا الامر".