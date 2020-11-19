القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الخميس، اجتماعا هو الأول منذ وقف الاتصالات بين الجانبين، قبل نحو ستة أشهر.
وشارك في الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة كميل أبو ركن.
ويؤسس اللقاء لاستئناف العلاقات المدنية والمالية والأمنية والصحية بين الطرفين.
وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت السلطة الفلسطينية، استئناف العلاقات مع إسرائيل، بعد توقفها في مايو/آيار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع فلسطيني إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.