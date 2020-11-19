اجتماع فلسطيني إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الخميس، اجتماعا هو الأول منذ وقف الاتصالات بين الجانبين، قبل نحو ستة أشهر.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة كميل أبو ركن.



ويؤسس اللقاء لاستئناف العلاقات المدنية والمالية والأمنية والصحية بين الطرفين.

وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت السلطة الفلسطينية، استئناف العلاقات مع إسرائيل، بعد توقفها في مايو/آيار الماضي.