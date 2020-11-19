الملتقى الافتراضي الليبي.. "حيلة" لتمرير الإخوان بلا اعتراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع خبراء تمرير أجندة الإخوان بالملتقى الافتراضي الليبي المزمع عقده الأسبوع المقبل عبر الفيديو، بعد فشل حوار تونس.

وقال محللون سياسيون ليبيون، في أحاديث لـ"الخليج 365"، إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حددت الشخصيات التي ستنضم للحكومة المقبلة، والذين ستفرضهم على الليبيين، مؤكدين أنها ستشهد مزيدًا من سيطرة الإخوان على المشهد.

واختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي في تونس، مساء الأحد، دون اتفاق حول الحكومة أو المجلس الرئاسي، على أن تعقد جلسة افتراضية الأسبوع المقبل عبر تطبيق "زوم" لاستكمال النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة.

الديناصورات المنقرضة

وقال خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي، في حديث لـ"الخليج 365"، إن ذهاب المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى الملقتى الافتراضي عبر تطبيق "زوم"، جاء لغرض السيطرة على "الديناصورات المنقرضة"، كما وصفتها، ولتمرير أجندتها ورؤاها التي جاءت بها إلى ملتقى تونس.

وأشار إلى أنها حددت الأشخاص الذين سيكونون في الحكومة المقبلة، وستعمل على تمرير أسمائهم الأسبوع القادم.

وأوضح المحلل السياسي، أن المبعوثة الأممية حاولت بزيارتها المنشآت النفطية، رفقة الإخواني مصطفى صنع الله، إيصال رسالة بأنها ما زالت تسيطر على الأمور ولا زالت قادرة على دعم الاختراقات التي حدثت من فتح المنشآت النفطية وقطع شوط لا بأس به في هيكلة حرس المنشآت النفطية وتشكيل غرف أمنية تسيطر وتحمي الطرق التي أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فتحها.

وأشار إلى أن التدخلات التركية - التونسية ساهمت في إفشال ملتقى تونس، فالأخيرة تدخلت عبر ممثل تنظيم الإخوان راشد الغنوشي للسيطرة على المشاركين في الحوار وضمان نتائجه لصالح التنظيم الإرهابي.

تدوير الأزمة في ليبيا

وتوقع المحلل الليبي محمد الزبيدي، أن تخرج نتائج الملتقى الافتراضي لصالح تنظيم الإخوان الذين يسيطرون بالأغلبية على الملتقى السياسي، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تحاول تدوير الأزمة في ليبيا.

وأكد، في حديث لـ"الخليج 365"، أن تحديد البعثة الأممية تاريخ 18 شهرًا لإجراء الانتخابات في ليبيا، يعيد للذاكرة ما حدث في مؤتمر الصخيرات من تحديد عام ونصف موعدًا للانتخابات، إلا أنه بعد مرور ست سنوات لم يحدث شيء.

سيطرة الإخوان

من جانبه، توقع ناصف فرجاني، المحلل السياسي الليبي، أن يتمخض الملتقى الافتراضي القادم عن مزيد من سيطرة الإخوان على المشهد الليبي، مشيرًا إلى أن كل شيء وارد بعد تفشي المال السياسي الفاسد بين صفوف المتحاورين.

وقال فرجاني، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز لن تسمح بتبديد النجاحات الجزئية التي حققتها، مؤكدًا أن ويليامز جهزت الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية وما تحتاجه فقط التشاور مع بعض الأطراف الفاعلة على الأرض وبعض الأطراف الإقليمية.

خطة تركية قطرية

وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال الدور التركي والقطري لتخريب نتائج الحوار، مطالبًا الأطراف الدولية - وعلى رأسها الولايات المتحدة - بإثبات جديتها وعدم السماح بتمرير مخطط الدوحة وأنقرة.

وحول توقعه بتسمية رئيس حكومة جديد، قال إنه لم يعد مقبولا محليا وإقليميا، استمرار السراج، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار قيادات جديدة للرئاسي والحكومة، ليس بالضرورة أن يكونوا من خارج المشهد السياسي والتنفيذي السابق.

بقاء السراج

بدوره، رجح كامل المرعاش، المحلل السياسي الليبي، فشل الملتقى الافتراضي وبقاء السراج في منصبه الحالي، ليس إلى موعد الانتخابات المزعوم ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن إلى حين توفر ظروف إقليمية ودولية تسمح بتسوية الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن زيارة أردوغان إلى ليبيا تعزز أكثر فرضية، بقاء السراج، ما يعني خروج باشا أغا من السباق السياسي، إلا إذا قرر -وهو الأرجح- إدخال العاصمة طرابلس في مواجهات عنوانها السيطرة عسكريًا عليها وطرد السراج بالقوة.